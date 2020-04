OO-SFU vertrokken op uitfasering naar Arizona

Een van de drie A330-200’s van Brussels Airlines, OO-SFU, is vertrokken richting Arizona. Het toestel wordt, zoals op voorhand al gepland was, uit de vloot gehaald. De andere A330-200’s worden de komende twee jaar ook op pensioen gestuurd.

De bijna 20 jaar oude A330-200 OO-SFU is op weg naar Pinal Airpark in Arizona waar het toestel zal worden gesloopt. De uitfasering is onderdeel van de vlootvernieuwing van Brussels Airlines. Daarbij worden alle A330-200’s vervangen door nieuwere A330-300’s.

De OO-SFU bij de eerste vlucht van Brussels Airlines naar Mumbai.

De twee resterende A330-200’s, OO-SFZ en OO-SFT, worden volgens de huidige plannen respectievelijk in 2021 en 2022 uitgefaseerd.

De OO-SFU werd in mei 2000 fabrieksnieuw aan Sabena geleverd. Na het faillissement kwam het toestel onder andere terecht bij Lufthansa en nadien ook SWISS.