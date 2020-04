Achter de schermen bij Brussels Airlines: hoe een volledige vliegtuigvloot wordt geparkeerd

Tekst, foto’s en video’s door Brussels Airlines

Als gevolg van de coronaviruscrisis hebben we al onze vluchten tijdelijk moeten opschorten. Op enkele vliegtuigen na die stand-by blijven om gestrande Belgen naar huis te brengen, staat onze volledige vloot geparkeerd en opgeslagen op Brussels Airport.

Als je denkt dat dit een eenvoudige taak is, net als het parkeren van een auto, ben je mis. Het lange termijnparkeren van een Airbus A330 neemt ongeveer 400 manuren in beslag, aangezien onze Maintenance & Engineering teams de instructies van de Airbus-fabrikant nauwgezet opvolgen om ervoor te zorgen dat onze vliegtuigen veilig worden geparkeerd. Dit betekent dat alle ramen zijn afgeplakt om te voorkomen dat het zonlicht het interieur ontkleurt, landingsgestellen en motoren grondig worden ingepakt zodat vogels en ongedierte er niet in kunnen nestelen en om corrosie te voorkomen. Ook zijn al onze stoelen afgedekt, om ze fris en schoon te houden.

Dit alles zorgt voor een ongewoon, maar spectaculair zicht op Brussels Airport. Omdat een luchthaven niet gemaakt is om zoveel vliegtuigen tegelijk te parkeren, moest er zelfs een taxibaan worden vrijgemaakt.

n zou kunnen denken dat er na het parkeren en vergrendelen van een vliegtuig niets anders te doen is dan te wachten tot het vliegtuig weer kan opstijgen. Maar in werkelijkheid hebben de teams van Maintenance & Engineering het behoorlijk druk om de vloot in topconditie te houden. Zo moeten bijvoorbeeld de wielen elke dag een beetje gedraaid worden om te voorkomen dat ze onder het gewicht van het vliegtuig ervormen en moeten er elke week inspecties en tests worden uitgevoerd. 30 collega’s van Maintenance & Engineering werken nog fulltime om al deze taken uit te voeren. Zij zorgen ervoor dat onze vloot klaar staat om onze gasten aan boord te verwelkomen zodra we weer kunnen opstijgen.