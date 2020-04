De OO-SFU die deze week werd overgevlogen van Brussel naar Pinal Airpark in Arizona isde in onderstaande foto’s vanuit de lucht gefotografeerd. Het toestel staat geparkeerd tussen een reeks Delta-vliegtuigen met daarnaast enkele tientallen Airbussen van JetBlue. Die toestellen staan daar niet om gesloopt te worden maar staan aan de grond door de coronacrisis. De OO-SFU heeft er een 20-jarige carrière opzitten en zal in Arizona gesloopt worden.

Voor de aankomst van de OO-SFU.