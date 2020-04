Jan Smets volgt Etienne Davignon op als co-voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding.

Jan Smets, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België en lid van de Raad van Bestuur van SN Airholding sinds juli 2019, is verkozen tot co-voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding. Jan Smets neemt hierbij met onmiddellijke ingang de plaats in van Etienne Davignon die lid blijft van de Raad van Bestuur.

Tegelijkertijd zal Christina Foerster, lid van de Lufthansa Group Executive Board, verantwoordelijk voor Customer & Corporate Responsibility en voormalig CEO van Brussels Airlines, als nieuw lid toetreden tot de Raad van Bestuur van SN Airholding, waarmee ze Jörg Beissel, Head of Corporate Controlling bij Deutsche Lufthansa AG, vervangt.

“Brussels Airlines gaat turbulente tijden tegemoet. Met zijn diepgaande expertise in de economie en zijn uitgebreide internationale ervaring is Jan de juiste persoon om de Raad van Bestuur van Brussels Airlines te ondersteunen bij het begeleiden van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij door de ongekende crisis veroorzaakt door de wereldwijde Coronavirus pandemie,” zegt Ettienne Davignon. “Tegelijkertijd ben ik erg blij om Christina Foerster in de Raad van Bestuur te mogen verwelkomen. Als voormalig CEO van Brussels Airlines en lid van de Raad van Bestuur van de Lufthansa Group is haar uitgebreide kennis van beide entiteiten zeker van toegevoegde waarde voor Brussels Airlines”.