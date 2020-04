Meer dan 5.400 vliegtuigen in Europa aan de grond: check waar en hoeveel

Ondertussen staan door de crisis al meer dan 5.400 vliegtuigen op Europese luchthavens geparkeerd. Eurocontrol publiceert op een speciale website verschillende interessante data van de voorbije weken. Een van die tools is een pagina waarop je kan zien hoeveel vliegtuigen op welke luchthavens staan geparkeerd en van wie deze zijn.

De website kan je hier raadplegen. Als we data rangschikken per luchthaven dan zien we dat Madrid en Istanboel hun eerste plaats delen met elk 177 vliegtuigen. Wenen (141) en Parijs (139) vullen de top 3 aan. Brussels Airport staat op de zestiende plaats met 78 geparkeerde vliegtuigen waarvan 43 van Brussels Airlines en 23 van TUI fly. De toestellen die nog op actief staan om vluchten uit te voeren zijn hierbij niet meegeteld.

Van de luchtvaartmaatschappijen heeft Ryanair (334) de meeste vliegtuigen geparkeerd. De top 5 wordt verder aangevuld door Lufthansa (292), Turkish (289), Air France (239) en British Airways (190).

Op 7 april, de laatste dag van de gepubliceerde data, waren er al 5.472 vliegtuigen geparkeerd in Europa.