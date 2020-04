Kuwait Airways donderdag met repatriëringsvlucht naar Brussel

Donderdag voert Kuwait Airways op vraag van de Koeweitse overheid een repatriëringsvlucht uit naar Brusel. De regering voert de ganse week repatriëringsvluchten uit om inwoners van het land terug thuis te krijgen.

In totaal zijn er sinds dit weekend al 46 repatriëringsvluchten uitgevoerd naar Koeweit op vraag van de Koeweitse overheid. Die vluchten kwamen vanuit de naburige Arabische landen en andere belangrijke bestemmingen waar Koeweiti’s gestrand zijn.

Vandaag is er een rustdag ingelast en vanaf morgen volgt de tweede fase van de repatriëring. In die tweede fase zullen deze week vluchten worden uitgevoerd naar nog enkele bestemmingen in het Midden-Oosten en verdere bestemmingen waaronder Amsterdam, Brussel, Londen, Parijs, Bangkok en New York.

De vlucht naar Brussel landt donderdag 23 april om 10:00 op Brussels Airport. Om 12:10 zet het vliegtuig dan terug koers richting Koeweit. Het toestel dat wordt voorzien is een A330-200 van Kuwait Airways.