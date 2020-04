Austrian Airlines presenteert plan voor na de coronacrisis

Austrian Airlines heeft vandaag haar plannen uit de doeken gedaan over de plek van de luchtvaartmaatschappij in een wereld na de coronacrisis. De maatschappij plant een nieuwe start met 80 procent van de capaciteit van voor de crisis. De volledige Dash- en A319-vloot gaat eruit alsook de oudere B767’s.

De vloot van Austrian Airlines staat al sinds 18 maart aan de grond en het is nog niet precies duidelijk wanneer de maatschappij opnieuw van start gaat. Wat wel bekend is, is dat het net zoals bij vele andere luchtvaartmaatschappijen, in een kleinere vorm gaat zijn.

Voor de rest van dit jaar verwacht Austrian een reductie in de vraag van 25 tot 50 procent. Tegen eind 2021 gaat ze uit van een vraag van slechts 75 procent van het oorspronkelijke pre-corona niveau. Tegen 2023 gaat ze uit van een volledig herstel.

Om in die veranderende wereld zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren worden alle Dash turboprops, A319’s en 3 B767-300’s uit de vloot gehaald. De uitfasering van de 18 Dash-toestellen was al in 2019 gestart en moeten tegen 2022 voltooid zijn. Ook 7 A319’s en 3 oudere B767-300’s moeten tegen dan de vloot hebben verlaten.

Met de oorspronkelijke plannen van de uitfasering van de Dash-toestellen en de ingebruikname van nieuwe A320-toestellen zou de vloot van Austrian sowieso al van ongeveer 80 naar 70 toestellen worden gereduceerd. Met de nieuwe plannen wordt dat aantal nog verder verlaagd naar ongeveer 60 toestellen tegen 2022.