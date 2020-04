Sun-Air start opnieuw vluchten naar Brussels Airport

Sun-Air of Scandinavia, een franchise airline voor British Airways, start opnieuw met vluchten tussen Billund en Brussel. Daardoor blijft er een verbinding met de Deense stad nu Brussels Airlines besloten heeft die verbinding stop te zetten.

Sun-Air of Scandinavia start op 7 september met 10 vluchten per week tussen Brussel en Billund. De maatschappij is geen onbekende en was vroeger ook al actief op deze route. Er wordt gebruik gemaakt van Dornier 328’s in British Airways-kleuren.

Foto door Sun-Air.

Sun-Air vervangt Brussels Airlines op deze route. Billund is één van de bestemmingen die de maatschappij gaat schrappen naar aanleiding van de coronacrisis. Op weekdagen vloog Brussels Airlines 2 keer per dag naar Billund.