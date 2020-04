“Nieuwe Alitalia start met meer dan 90 vliegtuigen”

Het nieuwe Alitalia zal van start gaan met minstens 90 vliegtuigen. Dat zegt de Italiaanse minister van Industrie. In juni wordt een nieuw bedrijf opgericht waarin Alitalia zal worden ondergebracht.

In juni zal de Italiaanse regering een nieuw bedrijf opstarten waarin Alitalia zal worden ondergebracht. Daarbij zal de vloot van Alitalia gaan van 113 vliegtuigen nu, naar meer dan 90 vliegtuigen dan.

“Tot nu toe is Alitalia een kristallen vaas geweest tussen stalen vazen. Het nieuwe bedrijf zal starten vanuit dezelfde positie als andere luchtvaartmaatschappijen wanneer de sector herstart,” zegt minister Patuanelli. Nadien zal beslist worden of Alitalia onder de controle van de overheid blijft of niet.

De inkomsten voor 2020 van Alitalia zijn tot nu toe al gedaald met 87,5 procent. Voor een bedrijf dat al jaren failliet is, is deze crisis er een te veel moest de Italiaanse overheid niet hebben ingegrepen.