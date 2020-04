United schrapt 32 Europese routes voor zomer 2020

United heeft 32 Europese routes die gepland stonden voor deze zomer geschrapt. Van sommige routes is bekend dat ze eind oktober terug opstarten, voor anderen is een opstartdatum niet meteen duidelijk. Opvallend is dat Brussel voorlopig gespaard blijft.

De volgende routes die volgens data van airlineroute dit zomerseizoen worden geschrapt zijn:

Vanuit Chicago de dagelijkse vlucht naar Dublin, Edinburgh, Parijs CDG, Rome en Zürich.

Vanuit Denver de dagelijkse vlucht naar Londen Heathrow.

Vanuit Houston de vluchten naar Amsterdam en Londen Heathrow (2x/dag).

Vanuit Los Angeles ook een dagelijkse vlucht naar Londen Heathrow.

Vanuit Newark alle dagelijkse vluchten naar Barcelona, Edinburgh, Glasgow, Lissabon, Madrid, Manchester, Napels, Nice, Palermo, Porto, Praag, Reykjavik, Shannon, Stockholm en Venetië.

Vanuit San Francisco de dagelijkse vluchten naar Amsterdam en Parijs CDG.

Vanuit Washington Dulles de dagelijkse vluchten naar Amsterdam, Barcelona, Dublin, Lissabon, Madrid en Rome.

Opvallend hierbij is dat de drie routes vanuit Chicago, Newark en Washington naar Brussel voorlopig niet geraakt worden. De route van Chicago en Newark naar Brussel staat gepland voor een herstart op 4 juni met een dagelijkse B787-10. De route vanuit Washington start op dezelfde dag met een dagelijkse B777-200.