British Airways, Icelandair en SAS kondigen aan tot 19.000 jobs te schrappen

Vandaag hebben British Airways, Icelandair en SAS aangekondigd tot 19.000 banen te schrappen door de crisis. Die crisis heeft alleen al in Europa op korte tijd al enkele duizenden luchtvaartjobs gekost.

Bij British Airways staan er 12.000 jobs op de helling. Het personeelsbestand telt nu 42.000 werknemers en dat cijfers moet drastisch naar beneden. De vakbonden zijn reeds op de hoogte gebracht en een definitief cijfer moet nog beslist worden.

Icelandair gaat 2.000 contracten beëindigen. Het gaat logischerwijze dan vooral om crews, onderhouds- en grondpersoneel. Vorig jaar waren er ongeveer 4.700 mensen in dienst bij Icelandair. Op langere termijn wil de maatschappij een deel van de ontslagen personeelsleden terug aannemen.

Bij SAS gaat het om zo’n 5.000 jobs waarvan 900 in Zweden, 1.300 in Noorwegen en 1.700 in Denemarken. SAS zal overleggen met de vakbonden en stakeholders om het actueel aantal ontslagen zo laag mogelijk te houden.