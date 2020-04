Brussels Airlines verlengt opschorting vluchten tot 1 juni

Ook Brussels Airlines heeft nu haar startdatum verschoven naar juni. De maatschappij zal haar operaties niet opstarten voor 1 juni.

De tweede verlening van de vluchtopschorting liep tot 15 mei. Doordat niet-essentiële reizen van en naar Belgie pas ten vroegste vanaf 8 juni worden toegelaten en ook andere landen hun grenzen nog niet hebben geopend, was een nieuwe datum noodzakelijk.

“Op basis van de momenteel beschikbare cijfers verwacht de luchtvaartsector een geleidelijk herstel van de marktvraag. Daarom plannen we een gefaseerde heropbouw van ons netwerk en vluchtaanbod,” zegt CEO Dieter Vranckx. “De reissector zal er na de Coronavirus-crisis anders uitzien dan voorheen. We bereiden ons voor om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor deze nieuwe realiteit. Als de wereld weer klaar is om te vliegen, zullen wij dat ook zijn.”