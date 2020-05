Austrian plant 1.100 jobs te schrappen

Austrian Airlines wil haar personeelsbestand met 1.100 voltijdse equivalenten inkrimpen waarvan 550 via natuurlijke afvloeiingen zouden kunnen gaan. Er komt naar verwachting ook een loonsvermindering van ongeveer 13 procent en de productiviteit moet omhoog.

Austrian Airlines heeft eind april haar personeel ingelicht over de gevolgen van de crisis voor het bedrijf en nu blijkt dat het bedrijf het na de crisis met 1.100 voltijdse jobs minder zal doen. Bij Austrian Airlines werken er zo’n 7.000 mensen. Er zou een krimp van 550 voltijdse jobs via natuurlijke afvloeiingen bereikt kunnen worden. Hoe de rest van de jobs zullen gereduceerd worden, is nog niet duidelijk.

De maatschappij wil ook snijden in de lonen. Naar verwachting moeten de lonen met zo’n 13 procent omlaag en wordt ook de productiviteit herbekeken. De kostelijke nightstops voor de bemanningen moeten verdwijnen of zoveel mogelijk beperkt worden.

Austrian vraagt aan de Oostenrijkse overheid 767 miljoen euro om de crisis te kunnen overleven, een groot deel in de vorm van leningen maar een deel ook aan rechtstreekse steun. Vorige week overlegde Lufthansa Group CEO Carsten Spohr met de Oostenrijkse kanselier over de overheidshulp voor Austrian.