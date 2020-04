Lufthansa Group verplicht dragen van mondmasker vanaf 4 mei

De Lufthansa Group heeft beslist dat passagiers aan boord verplicht een eigen mondmasker zullen moeten dragen. Dat is in lijn met de regelgeving van steeds meer landen waarbij het dragen van mondmaskers op (bepaalde) openbare plaatsen verplicht is.

Passagiers van Austrian Airlines (vliegt niet voor 1 juni), Air Dolomiti (ook niet voor 1 juni), Brussels Airlines (ook niet voor 1 juni), SWISS, Lufthansa en Eurowings moeten vanaf 4 mei aan boord een eigen mondmasker dragen. Ook het cabinepersoneel dat in rechtstreeks contact komt met passagiers zal deze dragen.

De middenstoel zal daarom niet meer moeten worden vrijgelaten omdat de bescherming door mondmaskers voldoende is. De verplichting is voorlopig van kracht tot en met 31 augustus.