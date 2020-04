Eerste cargovlucht van TUI fly vanuit China naar Brussel

Deze namiddag landt in Brussel de eerste cargovlucht vanuit China van TUI fly. Met de B787 is de maatschappij een vracht gaan ophalen in Shenzhen. Het toestel vliegt nadien door naar Hannover. TUI fly heeft al vrachtvluchten uitgevoerd vanuit onder andere Guadeloupe.

Deze namiddag landt op Brussels Airport een cargo-only vlucht van TUI fly vanuit China naar België. De B787 OO-LOE is eergisteren naar Shenzhen gevlogen, een Chinese technologiestad nabij Hong Kong, en is momenteel op weg naar Brussels Airport. Van daaruit vertrekt het toestel nadien met de vracht naar Hannover.

Het zijn niet de eerste cargo-only vluchten die TUI fly uitvoert. De maatschappij heeft onder meer al vrachtvluchten uitgevoerd van Guadeloupe naar Parijs.

Hieronder een filmpje van het opstijgen eerder vandaag in Shenzhen.