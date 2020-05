Wizz Air start terug op en houdt vast aan groeiplannen

Sinds gisteren is Wizz Air als één van de eerste Europese maatschappijen begonnen aan haar geleidelijke opstart. De maatschappij begint opnieuw meer vluchten uit te voeren en kijkt optimistisch naar de toekomst en verwacht niet meer dan 24 maanden tot de markt in Europa hersteld is.

Na een lange periode van nauwelijks vluchten is Wizz Air begonnen aan de heropstart van haar netwerk. De maatschappij vliegt sinds gisteren onder meer terug vanaf luchthavens zoals Londen Luton, Eindhoven, Boedapest, Sofia, Lissabon en Wenen. Later deze maand moeten ook de vluchten vanuit Roemenië, een zeer belangrijke markt voor Wizz Air, zich langzaamaan naar een acceptabel niveau herstellen. Tegen eind mei wil de maatschappij al terug 30 procent van haar vloot in de lucht hebben.

De Hongaarse luchtvaartmaatschappij kent geen cashproblemen en kan de huidige crisis zonder problemen doorstaan zegt ze. Ze gaat wel haar personeelsbestand met 19 procent inkrimpen, wat neerkomt op een jobverlies van ongeveer 1.000 man.

Wizz Air gaat ook 32 van de oudere Airbus-toestellen uitfaseren wanneer hun contract eindigt, maar dat betekent niet dat de vloot zal inkrimpen, integendeel. De maatschappij mag de komende jaren maar liefst 268 nieuwe A320/321neo’s verwachten. Wanneer de markten genormaliseerd zijn heeft Wizz Air nog steeds de ambitie om 15 procent per jaar te groeien. De levering van die nieuwe toestellen zal ze niet uitstellen.

En dat groeien doet ze nu ook al. Eerder deze week nodigde Wizz Air een basis te openen in het Oekraïense Lviv van waaruit 5 nieuwe routes zullen worden opgestart. Ook de opstart van haar dochter Wizz Air Abu Dhabi wil ze vervroegen. Normaal zou deze maatschappij tegen het einde van het jaar haar operaties starten, maar dat moet nu nog voor de herfst zijn.

De CEO van Wizz Air, József Váradi, verwacht dat de markt zich tegen 2022 volledig zal hersteld hebben en dat de passagiersaantallen voor Wizz Air zelfs boven het niveau van 2019 kunnen uitkomen. Volgens hem is iedereen deze crisis binnen 2 jaar vergeten en zal dat niemand tegenhouden om terug te reizen zoals daarvoor. Váradi zegt dat het herstel van het business segment wel trager zal verlopen, maar het leisure segment zal door lagere prijzen gestimuleerd worden.