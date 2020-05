Brussels Airlines met 2 A330’s naar Casablanca

Gisteren is de eerste van al zeker 2 vluchten geland die Brussels Airlines naar Marokko uitvoert om Belgen op te halen. Volgende week zullen er nog vluchten tussen Marokko en België worden uitgevoerd.

Gisterenavond is op Brussels Airport een A330 van Brussels Airlines geland vanuit Casablanca. Het ging om een repatriëringsvlucht met aan boord 264 Belgen die naar België wouden terugkeren. Vanavond landt een tweede A330 van de Belgische maatschappij vanuit Casablanca.

De Belgische ambassade werd de voorbije weken gecontacteerd door 3.400 Belgen die terug naar België wouden keren. Belgen die in het land vastzitten mogen enkel aan boord van een repatriëringsvlucht als ze in België wonen en een medische of sociale nood hebben om terug te keren. De vluchten moesten worden toegelaten door de Marokkaanse autoriteiten. Tot 31 mei mogen er geen andere vluchten landen in Marokko.

Volgende week worden er nog vluchten naar Marokko uitgevoerd om gestrande Belgen terug thuis te brengen.