FPIM heeft Belgische luchtvaartbedrijven al voor 75 miljoen euro gesteund

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) heeft de Belgische luchtvaartbedrijven die ze in haar portefeuille heeft met verschillende maatregelen al voor 75 miljoen euro aan steun gegeven. Dat bericht De Tijd in een interview met FPIM CEO Koen Van Loo.

FPIM heeft onder meer in haar portefeuille luchtvaartbedrijven zitten zoals Air Belgium (12,5%), Brussels Airport Company (25,0%), Sonaca (7,39%) en Sabena Aerospace (7,58%).

FPIM is ook betrokken bij de gesprekken over de redding van Brussels Airlines. Die is samen met Lufthansa in onderhandeling met de Belgische overheid voor een redding van rond de 290 miljoen euro.