SWISS vliegt Airbus-toestellen naar Jordanië voor opslag

SWISS vliegt vandaag 7 van haar A320’s en A330’s over naar Amman in Jordanië voor opslag. Als de toestellen langer dan 3 maanden niet gebruikt worden, loont het volgens SWISS om de toestellen naar ginder te vliegen.

SWISS vliegt momenteel 5 A320’s en 2 A330’s over naar Amman in Jordanië om ze daar langdurig te parkeren. Een achtste A320 vliegt ook mee om de bemanningen daar op te halen en terug naar Zwitserland te vliegen.

Wanneer de toestellen meer dan 3 maanden niet worden ingezet, loont het volgens SWISS om de toestellen naar Jordanië over te vliegen om te parkeren. De parkeertarieven in Zürich zijn relatief hoog en het droge klimaat van Jordanië is beter voor de toestellen.

SWISS heeft al een contract met een onderhoudsfirma voor haar vliegtuigen. Zij zullen nu ook zorgen voor de 7 Airbussen die naar daar worden gevlogen.