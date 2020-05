Qatar Airways vliegt eind juni terug naar 80 bestemmingen

In mei en juni gaat Qatar Airways haar vluchtaanbod terug binnen uitbreiden. Eind mei moeten er al terug 52 bestemmingen worden aangevlogen, eind juni al 80.

De voorbije weken vloog Qatar Airways met een beperkt, maar doch redelijk uitgebreid, vluchtschema. Er werd gevlogen naar een dertigtal bestemmingen, waaronder Brussel en Amsterdam. Nu gaat de maatschappij haar netwerk terug uitbreiden.

Tegen eind mei wil Qatar Airways vliegen op 52 bestemmingen. Eind juni moet dat aantal gestegen zijn naar 80. Het gaat om 23 in Europa, 4 in Noord- en Zuid-Amerika, 20 in Afrika en het Midden-Oosten en 33 in Azië en Oceanië.