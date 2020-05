Juni lijkt voorzichtige start te worden voor herstel luchtvaart

Nu in de meeste landen de piek van de coronacrisis voorbij is en de regels versoepeld worden, lijkt juni de start van het herstel te worden van de luchtvaart in Europa. Meer landen gaan, of staan op het punt om, hun grenzen gedeeltelijk te heropenen, al lijkt een Europese aanpak noodzakelijk.

Het diepe dal van deze crisis lijkt voorlopig bereikt en de komende weken ziet het er naar uit dat de luchtvaart aan haar lange herstel kan beginnen. Het zomerseizoen is al bezig maar de belangrijkste maanden juli en augustus zouden voor een deel nog gered te kunnen worden. De meeste Europese landen lijken van plan om deze maand of in juni hun grenzen, mits beperkingen, terug te openen.

Vanaf 15 mei mogen bijvoorbeeld de inwoners van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen terug vrij reizen binnen deze drie landen. Voor landen zoals Kroatië, Griekenland en Spanje waar het toerisme van uiterst belang is voor de economie wordt de roep om de opening van de grenzen steeds luider. Ook landen zoals Tsjechië onderzoeken momenteel de optie van een heropening in juni of juli. Een Europese aanpak is wellicht noodzakelijk om uniformiteit te krijgen vooraleer de reisbeperkingen van buitenaf naar de Schengenzone versoepeld kan worden.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn al begonnen aan een voorzichtige heropstart, en juni lijkt daarvoor een cruciale maand te worden. Qatar Airays kondigde recent aan om tegen eind juni al terug naar 80 wereldwijde bestemmingen te vliegen. Korean Air gaat vanaf begin juni ook 19 internationale routes, waaronder enkele bestemmingen in Europa, heropenen. Turkish Airlines plant een opstartfase die zeker drie maanden zal duren. Volgende maand wil ze al terug vliegen naar 19 landen waaronder België. Tegen september moet Turkish terug actief zijn in 99 landen. Wizz Air is al aan haar opstartfase begonnen, en voegt daar zelfs nieuwe routes bij voor deze zomer.

Zowel Austrian Airlines als Brussels Airlines hebben hun opschorting verlengd tot 1 juni. De kans op een voorzichtige opstart bij beide maatschappijen in juni is reëel, maar dan zullen de huidige reisbeperkingen in Europa, maar ook die van België, in juni versoepeld moeten zijn zodat vluchten terug mogelijk worden.

Een herstel zal in Europa voorzichtig en gefaseerd gebeuren en voor vele maatschappijen zullen pas tegen het begin van de herfst de operaties terug op een min of meer normaal niveau verlopen. Een herstel tot op het ‘nieuwe normale’ niveau zal waarschijnlijk pas voor de lente en zomer van 2021 zijn. Het grote probleem is dat het winterseizoen voor de meeste Europese maatschappijen een verliesmakend seizoen is. Het is dan ook de zomer die de winstgevendheid van een maatschappij bepalen. Het is voor de sector en natuurlijk ook de hele toeristische sector van uitermate belang dat de zomer voor een deel gered zou kunnen worden.