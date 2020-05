Italië injecteert minstens 3 miljard euro in Alitalia en wil focussen op langeafstandsroutes

De Italiaanse overheid gaat minstens 3 miljard euro injecteren in Alitalia. Dat heeft de Italiaanse minister voor Industrie vandaag bekendgemaakt. De vloot krimpt licht in en de focus gaat meer liggen op langeafstandsroutes.

Minstens 3 miljard euro, dat is het bedrag dat de Italiaanse overheid veil heeft voor het noodlijdende Alitalia. Dat bedrijf wordt volgende maand genationaliseerd na 11 jaar van privaat management. Nu is het bedrijf nog in handen van Etihad en Italiaanse privé-investeerders, maar Italië neemt zelf de controle over. Waar Italië voor de crisis al problemen had om een overnemer te vinden, vindt ze nu al helemaal geen koper meer.

De redding ter waarde van 3 miljard euro moet het mogelijk maken om in juni een herstart te maken met de maatschappij. Die nieuwe maatschappij zal met een vloot van 90 tot 100 vliegtuigen kleiner zijn dan het huidige formaat met 113 vliegtuigen. Toch wil de Italiaanse minister van Industrie, Patuanelli, zoveel mogelijk van de ruim 11.000 jobs redden.

Het nieuwe Alitalia zal zich vooral focussen op het langeafstandsnetwerk en op zoek gaan naar een nieuw trans-Atlantisch partnerschap. Later deze maand verlaat Alitalia de trans-Atlantische join-venture van SkyTeam, waarbij nieuwe routes onderling overlegd moesten worden tussen Alitalia, Delta, KLM en Air France. Dat er nieuwe langeafstandsroutes worden gelanceerd is dus niet uitgesloten.

Patuanelli zegt ook dat Alitalia klaar moet zijn om de vloot uit te breiden met nieuwe vliegtuigen. Er wordt tevens ook gekeken of het vrachtsegment kan worden uitgebreid.