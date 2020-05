Amerikaanse JetBlue en Spirit zien licht herstel in boekingen

Zowel het Amerikaanse JetBlue en Spirit zien een eerste voorzichtig herstel in de boekingen, al zal komende zomer in geen geval te vergelijken zijn met vorig jaar zeggen ze. Als leisure airline verwachten ze als eerste te profiteren van het herstel.

Terwijl de bezettingsgraad van de meer dan 150 vliegtuigen van Spirit in april nog maar 17 procent was, verwacht de maatschappij voor mei haar vliegtuigen tot 50 à 59 procent te vullen. Meer dan twee derde van de vloot staat aan de grond maar Spirit ziet in haar boekingen wel de eerste optimistische signalen.

Op een conference call eerder op donderdag zei CCO Matt Klein dat er heel recent een stijging te zien is in het aantal boekingen. De meeste van die boekingen zijn wel last-minute gebeurd dus mensen zijn nog niet geneigd lang op voorhand te boeken.

Als lowcostmaatschappij verwacht Klein dat Spirit sneller reizigers zal aantrekken dan de mainlinemaatschappijen. Dat komt omdat vooral het VFR-segment (Visiting Familiy & Friends) het gros zal uitmaken van de vraag, waarvoor prijs een belangrijke factor is.

Ook JetBlue ziet de eerste optimistische signalen met een kleine stijging in de boekingen. Ook het aantal passagiers dat niet komt opdagen voor hun geboekte vlucht wordt steeds kleiner met vollere vliegtuigen als resultaat.