Thai Airways deze zomer drie keer per week naar Brussel

Thai Airways heeft haar internationaal vliegschema voor deze zomer aangepast en gepubliceerd. De maatschappij zal vanaf 1 juli en voor de rest van het zomerseizoen drie keer per week naar Brussel vliegen.

Vanaf 1 juli plant Thai Airways terug tussen Brussel en Bangkok te vliegen. De maatschappij schrapt hierbij wel de helft van alle eerder geplande vluchten. Concreet vliegt Thai Airways vanaf juli drie keer per week naar Brussel. Voordien was dat zes keer per week. De vluchten zullen nog steeds met de gebruikelijke A350-900’s worden uitgevoerd.

In een voorlopig vliegschema voor de zomer van 2021 plant Thai Airways terug de gebruikelijke zes wekelijkse vluchten naar Brussel.