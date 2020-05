Kleine luchtvaart vanaf morgen terug toegestaan

De kleine luchtvaart zoals vliegscholen en vliegclubs mogen vanaf morgen terug de lucht in. Er gelden wel enkele voorwaarden, maar VFR-vliegen in België kan vanaf morgen dus weer.

Vanaf morgen zijn verschillende luchtsporten waaronder motorvliegen terug toegelaten in België. De vluchten moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden.

In het vliegtuig mogen enkel solopiloten zitten of piloten met hun familieleden die onder éénzelfde dak wonen. Het is dan ook toegestaan om de auto te nemen om de verplaatsing naar een vliegclub of luchthaven te maken.

Ook de vliegopleidingen mogen vanaf morgen terug worden verdergezet. Er mogen daarvoor zowel theoretische als praktijklessen worden gegeven. Oefenvluchten mogen enkel buiten het gecontroleerde luchtruim plaatsvinden.

Ook met drones en modelvliegtuigen mag vanaf morgen buiten gecontroleerd luchtruim terug gevlogen worden.