Air Belgium voert sinds enkele dagen via de Russische luchthaven van Krasnojarsk vrachtvluchten uit van en naar China. Afgelopen weekend werd er al een rotatie Luik-Krasnojarsk-Nanjing-Krasnojarsk-Luik uitgevoerd en vandaag is een toestel dat dezelfde route heeft uitgevoerd ook geland in Luik. De A340 van Air Belgium werd in Krasnojarsk verwelkomt met een begroeting van de brandweer.