Morgen bijzondere ondernemingsraad bij Brussels Airlines

Morgenochtend zitten directie en vakbonden samen om de toekomstplannen van het bedrijf te bespreken. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd door het bedrijf aan de krant. Op die ondernemingsraad zou duidelijk moeten worden welke koers het bedrijf zal aangaan om de huidige crisis aan te kunnen.

Verwacht wordt dat het bedrijf door de crisis zal moeten inkrimpen waardoor er mogelijk banen zouden kunnen verdwijnen. Of er tegen dan een akkoord zal worden bereikt met de Belgische overheid over staatssteun is niet meteen duidelijk. Die onderhandelingen zouden volgens de VRT de voorbije dagen wel positief geëvolueerd zijn.