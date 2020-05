Brussels Airlines: 11 eigen toestellen minder en krimp van 25 procent personeelsbestand

Brussels Airlines heeft vanmorgen in een bijzondere ondernemingsraad haar toekomstplannen uit de doeken gedaan. De maatschappij neemt afscheid van 16 vliegtuigen, waarin ook de vliegtuigen die geleased werden van CityJet zitten. Het personeelsbestand krimpt met 25 procent.

Na weken van onzekerheid is vandaag in Zaventem eindelijk het toekomstplan van Brussels Airlines voorgesteld, en dat plan heeft een grote impact voor het bedrijf. De vloot wordt gereduceerd van 54 (zomer 2019) naar 38 vliegtuigen. In dat aantal zitten ook de de 5 toestellen die gehuurd werden van CityJet. De eigen vloot wordt dus verkleind met 11 toestellen.

Voor het personeelsbestand gaat het om een reductie van 25 procent. Met haar transformatieplan denkt ze 75 procent van de tewerkstelling veilig te kunnen stellen.

Foto: Brussels Airlines

Brussels Airlines verwacht dat ook in 2021 de vraag nog met 25 procent lager zal liggen dan in 2019 en verwacht pas in 2023 het niveau van het jaar 2019 te bereiken.

“We zijn het jaar 2020 begonnen met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten. Deze zomer hadden we een sterk vakantieaanbod gepland omdat we een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook Belgium konden compenseren. Maar de coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard,” legt CEO Dieter Vranckx uit. “We hadden geen andere keuze dan onze vluchten tijdelijk op te schorten vanaf 21 maart en technische werkloosheid in te voeren voor het hele bedrijf. Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen. De herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden”.

Met de sociale partners wil Brussels Airlines het aantal gedwongen ontslagen zo laag mogelijk houden. Daarbij wordt gekeken naar een resem van mogelijkheden zoals seizoenscontracten, pensioenen, deeltijds werk, onbetaald verlof, vrijwilligers die hun toekomst elders willen zoeken – om maar een paar opties te noemen.