Topman Lufthansa komt vrijdag naar Brussel voor overleg Brussels Airlines

Vrijdag wordt in Brussel met de Duitse Lufthansa-topman Carsten Spohr overlegd over de Belgische staatssteun voor Brussels Airlines. Minister van Financiën Alexander De Croo staat aan het hoofd van die onderhandelingen.

In Terzake zegt De Croo vanavond dat men niet aan werknemers kan vragen om een inspanning te geven en dan tegelijkertijd geen toekomstperspectief geeft aan het bedrijf. Lufthansa moet volgens hem duidelijkheid scheppen.

Volgens laatste informatie van de krant La Libre wijst Lufthansa het voorstel van de Belgische regering af om financiële steun te verlenen in ruil voor 25 procent plus één aandeel van de maatschappij, waarmee ze een blokkeringsminderheid zou bekomen. Ook in eigen land wil Lufthansa geen politieke inmenging van de Duitse overheid in haar bedrijf in ruil voor de miljarden euro’s die ze vraagt.

Volgens De Croo is het tijd dat Lufthansa redelijkheid toont. Uitzonderlijke tijden en uitzonderlijke inspanningen vragen van Lufthansa uitzonderlijke antwoorden en dus ook redelijkheid.

De Croo zei vervolgens nog dat hij bijna dagelijks in contact staat met zijn Duitse en Oostenrijkse collega’s. Er is nog geen definitief akkoord over steun aan Austrian in Oostenrijk en aan Lufthansa in Duitsland. Enkel SWISS heeft al toezeggingen gekregen van Zwitserland.