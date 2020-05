Air Canada met cargovluchten naar Brussel

Air Canada gaat nu ook passagiersvliegtuigen voor het vervoer van vracht inzetten op vluchten naar Brussel. Dat deed ze al naar andere bestemmingen en nu is ze van plan om ook naar Brussel te vliegen.

Als alles goed gaat landt Air Canada morgen met haar eerste cargo-only vlucht op Brussels Airport. De Canadezen breiden hun vrachtnetwerk uit naar steden zoals Auckland, Brussel, Seoul, Sydney en Zürich. Naar deze laatste werd vorige week al een eerste vrachtvlucht uitgevoerd.

Naar Brussel staat momenteel vlucht AC7222 ingepland die rond 04:50 vanuit Montréal voorzien is. ’s Avonds om 18:20 vertrekt het toestel terug richting Canada.

Foto: Air Canada

Tot vorige week heeft de maatschappij al meer dan 550 cargo-only vluchten uitgevoerd. Air Canada heeft daarvoor de zetels uit 3 B777-300’s en 1 A330-300 weggehaald. Welk toestel Air Canada zal inzetten naar Brussel is nog niet bekend, maar is waarschijnlijk een A330-300 vanaf haar basis in Montréal.