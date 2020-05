Regering beperkt komende jaren vluchten Schiphol

De Nederlandse regering gaat de geplande capaciteitsverhoging van Schiphol naar 540.000 vluchten per jaar niet doorvoeren. Dat bericht de NOS. Momenteel ligt die capaciteit op 500.000 vluchten per jaar, waardoor de groei op Schiphol voor de crisis beperkt was.

Mede door de coronacrisis zal Schiphol de komende jaren niet kunnen groeien zoals verwacht. Bronnen hebben aan de NOS bevestigd dat de Nederlandse regering vrijdag zal bekendmaken dat de capaciteit van 500.000 vluchten per jaar niet zal verhoogd worden naar 540.000.

De regering wil de geplande uitbreiding van de capaciteit niet uitvoeren, maar wil de komende 5 jaar de luchthaven terug laten groeien tot 500.000 vluchten per jaar. Nadien zou het aantal vluchten stapsgewijs kunnen groeien met 10.000 vluchten per jaar.

Nederland wil ook duurzamer groeien. “Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat vanaf Schiphol weer veel vluchten naar Brussel en Berlijn opstijgen. Die hebben dezelfde uitstoot bij het opstijgen als vluchten naar verre bestemmingen als Azië en de VS en zijn dus zonde van de ‘vluchtruimte’,” meldt de NOS.