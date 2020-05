Qatar Airways schrapt duizenden jobs

Qatar Airways gaat bijna 20 procent van haar personeelsbestand schrappen. Dat heeft de CEO van Qatar Airways al-Baker in een interview gezegd aan de BBC.

Van de meer dan 46.000 mensen die voor Qatar Airways zal zo’n 20 procent hun job verliezen. Dat zegt CEO al-Baker in een interview aan de BBC. Het gaat dus over een 9.000-tal jobs die verdwijnen.

Volgens al-Baker is het een moeilijke beslissing maar is er geen ander alternatief. Begin mei doken er al berichten op over ontslagen bij cabinepersoneel en piloten van Qatar Airways.