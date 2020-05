Vandaag belangrijke ontmoeting met Lufthansa en Brussels Airlines in Wetstraat

Vandaag ontmoet de top van de Belgische politiek de Duitse topman van Lufthansa, Carsten Spohr. Komt er vandaag een oplossing uit de bus voor de Belgische overheidssteun aan Brussels Airlines?

Vandaag komt Lufthansa-topman Carsten Spohr naar Brussel voor een gesprek met premier Wilmès, de minister van Financiën De Croo en minister van Economie Muylle. Spohr wordt o.a. vergezeld door Brussels Airlines-CEO Vranckx en co-voorzitter van de SN Airholding Dirks.

Op het spel staat de broodnodige overheidssteun aan Brussels Airlines, dat dringend vers geld nodig heeft om te overleven. De partijen onderhandelen al weken met elkaar, maar tot nu toe zonder eindresultaat. De ontmoeting vandaag is dan ook belangrijk voor het dossier.

De Belgen willen geen loze beloften van Lufthansa maar garanties dat Brussels Airlines een toekomst heeft in Brussel en in de toekomst terug duurzaam kan groeien. Het herstructureringsplan dat eerder deze week werd aangekondigd is een eerste stap richting winstgevendheid die nodig is voor verdere groei.

Of een participatie, en daardoor mogelijk ook beslissingsrecht, in de maatschappij een breekpunt is voor de Belgische regering, is niet zeker. Lufthansa wil alleszins geen inmenging van de politiek. Het is dan ook afwachten of er vandaag eindelijk een belangrijke doorbraak kan bereikt worden.