Regering en Lufthansa praten komende dagen verder over Brussels Airlines

Er is nog geen akkoord tussen de federale regering en Lufthansa over Brussels Airlines. Dat maakten de twee bekend in een persbericht. De komende dagen zal er verder met elkaar worden gesproken.

” Er werd afgesproken om de komende dagen verder te onderhandelen over de vorm en de voorwaarden van de financiering en de manier waarop de realisatie van het groeiplan kan worden gegarandeerd op een manier die ook de operationele efficiëntie van Lufthansa Group verbetert. Dergelijk vergelijk is maar mogelijk indien er ook een akkoord wordt gevonden tussen de sociale partners en de directie van Brussels Airlines. Een overeenkomst tussen Lufthansa Group en de Duitse overheid, waarmee de Belgische regering in nauw contact staat, is daarbij evenzeer van belang. Beide partijen hebben de vaste overtuiging om tot een vruchtbaar akkoord te komen in het belang van Brussels Airlines, haar personeel en het ganse ecosysteem rond de luchthaven,” klinkt het.

Er wordt dus ook gekeken naar het akkoord dat moet worden bereikt tussen de sociale partners en Brussels Airlines. De maatschappij wil 800 voltijdse equivalenten schrappen en heeft ook een resem voorstellen gelanceerd voor het personeel dat wel aan boord blijft.