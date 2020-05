Finnair start langeafstandsnetwerk op in juli

Finnair gaat in juli terug vliegen naar de bestemmingen in haar langeafstandsnetwerk. Daarbij zal de maatschappij naar haar belangrijkste bestemmingen in Azië gaan vliegen.

Vanaf juli start Finnair in fases haar langeafstandsnetwerk vanaf Helsinki terug op. De maatschappij zal dan gaan vliegen naar Peking, Hong Kong, Shanghai, Nagoya, Osaka, Tokio Narita, Bangkok, Seoul en Singapore. De hoofdfactor in de herstart van Finnair is de vraag naar vrachtcapaciteit van en naar deze Aziatische steden.

In augustus komen er vluchten naar Delhi en New York en vanaf november ook naar Tokio Haneda. In totaal plant Finnair in juli 30 procent van haar normale capaciteit.

Finnair vliegt momenteel al op regelmatige basis tussen Brussel en Helsinki en zal haar Europees aanbod ook verder uitbreiden.