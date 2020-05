Air Canada vanaf juni vanuit Toronto en Montréal naar Brussel

Air Canada start in juni terug haar passagiersvluchten naar Brussels Airport. Volgende maand start de maatschappij ook haar nieuwe verbinding tussen Toronto en Brussel op, die Brussels Airlines eerder dit jaar verruilde voor Montréal.

Vanaf 3 juni vliegt Air Canada terug 4 keer per week tussen Brussel en Montréal. Voordien was dat een dagelijkse vlucht. De vlucht zal worden uitgevoerd met een A330-300. Air Canada vloog de voorbije dagen al vanuit Montréal naar Brussel met de B787 maar toen ging het om vrachtvluchten.

Op 25 juni start ze de nieuwe verbinding tussen Toronto en Brussel. Normaal zou de maatschappij deze vluchten op 1 mei hebben opgestart met een dagelijkse frequentie. Nu start ze aan 5 vluchten per week met de B787-9.

Voordien was Brussels Airlines actief op de route naar Toronto, maar zette die in januari stop om eind maart de route naar Montréal op te starten. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Brussels Airlines de voor haar nieuwe route nu zal opstarten. De route van Air Canada naar Montréal is gepland in de namiddag.