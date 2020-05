A380 keert niet meer terug bij Air France

Air France neemt definitief afscheid van haar A380’s door de coronacrisis. Normaal ging het type sowieso al in 2022 weg, maar dat plan wordt nu vervroegd.

Tien jaar sinds de eerste levering van een A380 aan Air France neemt de maatschappij nu definitief afscheid van haar 9 A380’s. De maatschappij schrijft 500 miljoen euro in in haar boekhouding voor de afschrijving van de toestellen die nu de vloot verlaten in plaats van in 2022.

Het toestel zal op de routes vervangen worden door de A350 en B787 van Air France.