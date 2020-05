Duitsland komt met steunpakket voor Lufthansa

Volgens Duitse media is de deal voor een reddingspakket voor Lufthansa klaar en wordt die zeer binnenkort voorgesteld. Volgens belangrijke bronnen krijgt de overheid in ruil voor haar steunpakket een aanzienlijk aandeel in Lufthansa.

Volgens het Duitse Der Spiegel is een deal over overheidssteun aan Lufthansa rond. Zowel Duitsland als Lufthansa weigeren echter momenteel elke commentaar.

Het Duitse Handelsblatt brengt alvast enkele details van de deal naar buiten. Het totale pakket omvat 9 miljard euro aan maatregelen waarvan 3 miljard in de vorm van een lening komt van de Duitse staatsbank KfW. Duitsland krijg voor haar steunpakket 20 procent van de aandelen van Lufthansa en een converteerbare obligatie van 5 procent plus één aandeel.

De deal die ontworpen is moet nu goedgekeurd worden door de meerderheidsregering waarna Lufthansa 2 dagen de tijd heeft om die goed te keuren.

Een akkoord in Duitsland is ook belangrijk voor de onderhandelingen over Brussels Airlines. Daar wordt nog steeds onderhandeld en het is daarbij vooral kijken naar de Duitse overheidssteun aan Lufthansa en een akkoord van de sociale partners en Brussels Airlines over de herstructureringsmaatregelen.