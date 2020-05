Temperatuurchecks op luchthaven Charleroi

De luchthaven van Charleroi heropent op 15 juni. De maatschappij neemt daarbij maatregelen zoals het meten van de temperatuur van iedereen die de luchthaven binnengaat.

Op 15 juni is de luchthaven van Charleroi terug open voor commerciële vluchten. Net zoals op Brussels Airport en de andere luchthavens is het dragen van neus- en mondbescherming verplicht. De luchthaven zal ook in samenwerking met het Rode Kruis de temperatuur meten van iedereen die de luchthaven wil betreden. Iedereen met koorts zal apart worden onderzocht.

Wizz Air herneemt als eerste maatschappij de vluchten naar Charleroi. Ryanair volg enkele dagen later.