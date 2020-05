Zes dagen tot eerste bemande Amerikaanse lancering naar ISS sinds Space Shuttle-tijdperk

Op 27 mei lanceert de NASA en SpaceX de allereerste Amerikaanse bemande orbitale vlucht sinds het Space Shuttle-tijdperk. De laatste voorbereidingen zijn aan de gang in Florida voor de eerste testvlucht naar het ISS.

Volgende woensdagavond om 22:33 (en 33 seconden om precies te zijn) Belgische tijd lanceert de NASA met SpaceX de eerste bemande Amerikaanse orbitale ruimtevlucht sinds 2011. Toen werd vanuit Florica de laatste Space Shuttle gelanceerd. Sindsdien doen de Amerikanen beroep op de Russen voor hun bevoorrading en personentransport naar het ISS.

Het gaat om een bemande testvlucht van de Crew Dragon C206-module van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX die zal worden gelanceerd met een Falcon 9-raket, die ook geproduceerd wordt door SpaceX.

De twee NASA-astronauten Douglas Hurley en Robert Behnken zullen met hun module docken met het ISS waar ze normaal gezien enkele maanden zullen verblijven. Hurley was tevens de piloot van de laatst gelanceerde Space Shuttle in juli 2011. Dat hij nu ook terug de eerste astronaut is voor de bemande missies van NASA is dan ook symbolisch.

Net zoals bij de lancering van de Starlink-missies zal de eerste stage van de Falcon 9-raket landen op een platform op zee. De Dragon 2 zal op het einde van de missie in de Atlantische Oceaan neerkomen.

Vandaag werd de Falcon 9 naar het lanceerplatform gebracht. Daar zullen nog de ganse week verschillende testen worden gehouden. Als alles volgens plan verloopt, vindt de lancering dus plaats op woensdag 27 mei om 22:33:33 Belgische tijd.

De hoogtepunten van de missie zijn mooi weergegeven in onderstaande simulatievideo:

Foto’s door NASA/SpaceX