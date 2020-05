PIA A320 stort neer tijdens approach in Karachi

Deze voormiddag is een A320 van de Pakistaanse maatschappij PIA neergestort in Karachi. Het ongeval gebeurde tijdens de nadering van het vliegveld. De bemanning zou gerapporteerd hebben het vermogen van beide motoren te hebben verloren.

Om iets na 10:00 vanmorgen Belgische tijd steeg de 16 jaar oude A320 AP-BLD op vanaf Lahore voor een binnenlandse vlucht naar Karachi, in het zuiden van Pakistan. Anderhalf uur later zette het toestel daar z’n nadering in voor baan 25L/R. Het toestel zou die landingspoging hebben afgebroken (go around) om nog een tweede maal te proberen.

Bij die tweede poging declareerde de bemanning een mayday-situatie met volgens eerste berichten het verlies van motorvermogen van beide motoren. Het toestel stortte neer op enkele honderden meters ten zuidoosten van de landingsbaan.

Aan boord zaten 90 passagiers en 8 bermmaningsleden. Meer informatie ontbreekt nog.