PIA A320 landde zonder landingsgestel en beschadigde motoren op landingsbaan

De A320 van PIA die in Karachi is neergestort heeft de motoren bij de eerste landingspoging beschadigd op de landingsbaan. Volgens de maatschappij vond de eerste landing plaats zonder een (volledig) uitgeklapt landingsgestel. De motoren raakten zo beschadigd waardoor ze even later allebei uitvielen.

Meer details duiken op over de crash van een A320 in een woonwijk van Karachi. Uit opnames van de verkeersleiding blijkt mogelijk dat het toestel in de eerste plaats al te snel en te hoog zat ten opzichte van een normale landing. De verkeersleiding dacht daarom initieel dat het toestel een tweede approach zou maken, maar de bemanning bevestigde aan de controller dat ze de landing zonder problemen konden voortzetten. Nergens werd er trouwens melding gemaakt van een technisch probleem.

Volgens PIA zelf werd de landing uitgevoerd zonder een (volledig) uitgeklapt landingsgestel. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk, maar bij het terug antwoorden van de landing clearance door de bemanning is op de achtergrond het geluid van een master warning signaal te horen, dat duidt op een probleem dat onmiddellijke actie vereist. Het kan daarbij gaan om snelheidslimieten die werden overschreden of om andere gevaarlijke situaties die onmiddellijke ingrepen vereisen.

Bij die eerste landing raakten beide motoren de landingsbaan, die daardoor zware schade opliepen. Die schade is te zien op foto’s van de tweede landingspoging alsook markering die op de landingsbaan is teruggevonden. Door die schade zijn wellicht niet veel later tijdens de go-around beide motoren uitgevallen. Het toestel is nog naar zo’n 2.000 voet kunnen klimmen. Ook tijdens de eerste fase van de go-around zijn op de opnames waarschuwingssignalen van de ECAM te horen. Dat is een scherm in het midden van de cockpit waarop problemen en waarschuwingen verschijnen.

Daarop probeerde de bemanning door middel van een glijvlucht nog de luchthaven te bereiken, maar dat is dus nooit gelukt. Op camera’s is wel te zien dat net voor de crash het landingsgestel van de Airbus is uitgeklapt.