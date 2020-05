Brussels Airlines in zomer 2020: 59 bestemmingen in Europa, Afrika en de VS

Brussels Airlines heeft haar zomeraanbod van 2020 bekend gemaakt. Vanaf 15 juni herstart de maatschappij geleidelijk aan haar Europees aanbod om dat de weken nadien verder uit te breiden naar ook Afrika en New York. Er komen 43 Europese bestemmingen en 16 in Afrika en Noord-Amerika.

Op 15 juni vertrekt na 3 maanden stilte de eerste lijnvlucht terug van Brussels Airlines. In die week lanceert de maatschappij vluchten naar 19 Europese bestemmingen en 1 in Isräel. Het gaat om vluchten naar Portugal, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Griekenland en Israël. Een week later komen er dan vluchten bij naar de Canarische eilanden, Spanje, Frankrijk, Engeland, Kroatië, Italië en de Griekse eilanden. In de week van 22 juni lanceert de maatschappij ook haar langeafstandsnetwerk met vluchten naar Banjul, Dakar en Kinshasa.

In juli wordt het netwerk dan stelselmatig verder uitgebreid naar ook Polen, Litouwen, Slovenië, Egypte, Zweden en Noorwegen. Die maand komen er ook terug vluchten op het langeafstandsnetwerk naar New York en 9 andere Afrikaanse bestemmingen. In augustus wordt ook nog Bujumbura toegevoegd.

Op het langeafstandsnetwerk keren de vluchten naar Washington, Conakry, Freetown, Ouagadougou en Luanda voor september momenteel niet terug. De lancering van de nieuwe route naar Montréal wordt uitgesteld tot 2021.

Het gaat om een beperkter zomeraanbod dan origineel gepland. In Europa gaat het om 30 procent van het originele aanbod en op het langeafstandsnetwerk 40 procent.

Belangrijk om te weten is dat pas tegen het einde van deze week alle veranderingen in het boekingssysteem voltooid zullen zijn. Pas vanaf dan zal het nieuwe netwerk volledig te zien zijn in het systeem.

Foto’s: Brussels Airlines