Werk mee aan de toekomst van Flightlevel!

Flightlevel.be ging online in mei 2008. Nu twaalf jaar later zijn we dat nog steeds. Maar we zijn op zoek naar nog meer passie, technologie, spannende verhalen en indrukwekkende foto’s om Flightlevel nog sterker, boeiender en fascinerender te maken. En jij kan daaraan meewerken!

We zijn op zoek naar mensen die gebeten zijn door het economische aspect van de luchtvaart en die dat vlot en helder kunnen neerschrijven. We zijn op zoek naar gepassioneerde mensen die in de luchtvaart werken en in hun eigen blog op regelmatige basis willen vertellen over hun ervaringen en situaties. We zijn op zoek naar de Cessna en Piper-piloten die hun avonturen met hun vliegtuig willen delen op onze site. We zijn op zoek naar fantastische fotografen die airshows en fly-ins bezoeken en hun foto’s willen delen met de rest van onze bezoekers. Ben jij een kenner van de opkomende drone-industrie in België en de wereld of volg je alle nieuwe drone-ontwikkelingen en wil je daar graag over schrijven? Kortom, iedereen die passievol wil schrijven over een deel van de luchtvaart is welkom.

Wil je meer weten of wil je al meteen in ons team terechtkomen? Stuur ons dan een introductiemail met info over jezelf, je kwaliteiten en wat jij denkt te willen betekenen voor de website. Dat doe je naar yannick@flightlevel.be en dan kan je al zeer snel antwoord verwachten.

Hopelijk tot binnenkort!