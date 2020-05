Virgin Atlantic Cargo vanaf juni ook naar Brussel

Virgin Atlantic wordt de laatste nieuwe maatschappij om vrachtvluchten naar Brussels Airport uit te voeren. Vanaf 1 juni vliegt de maatschappij twee keer per week naar Brussel.

Vanaf 1 juni zal Virgin Atlantic Cargo twee keer per week naar Brussel vliegen. Op donderdag en zaterdag vertrekt er telkens een toestel vanuit New York JFK en komt het toestel de dag nadien om 06:00 in Brussel aan.

Virgin Atlantic gebruikt al een tijd een groot deel van haar passagiersvloot voor cargo only-vluchten. De maatschappij heeft haar passagiersoperaties volledig stilgelegd en zal pas vanaf 1 juli terug passagiersvluchten opstarten. Welk toestel de maatschappij inzet op haar New York-Brussel route is nog niet bekend.

Foto: Virgin Atlantic

Daarmee komt er een maatschappij bij op de routes vanuit Amerika naar Brussel. United Airlines is al actief op routes van onder meer Washington en Chicago naar Brussel.