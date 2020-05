Zo zie je in België vanavond stukje ruimtevaartgeschiedenis

Vanavond wordt een stukje ruimtevaartgeschiedenis geschreven. Voor het eerst zal een commercieel bedrijf astronauten in een volledige baan om de aarde brengen en naar het ISS vervoeren. NASA doet in de toekomst voor het transport van haar astronauten naar het ISS beroep op SpaceX en Boeing, met vanavond de allereerste bemande lancering van SpaceX. Die lancering zal, naargelang de bewolking, ook vrij goed te zien zijn vanuit België. In dit artikel leggen we uit aan wat je je kan verwachten.

Voor het eerst sinds 2011 zal vanuit Florida een bemande missie vertrekken naar de ruimte. NASA en SpaceX lanceren de Crew Dragon met 2 NASA-astronauten aan boord met een Falcon 9-raket van SpaceX. Het wordt de allereerste bemande missie voor het privébedrijf, dat ambitieuze plannen heeft met haar Mars-missies. De missie is dan ook voor zowel NASA als SpaceX een belangrijke mijlpaal.

Het zal voor een deel van het weer afhangen of de lancering in Florida vanavond doorgaat, maar als ze doorgaat is de kans dat ze ook in België goed te zien is reëel. Er is voor België vanavond kans op wat hogere wolkenvelden, maar naargelang de locatie en de timing kan dat nog goed meevallen. Het traject van de lancering ligt voor België alleszins goed.

Map van SatTrackCam

De lancering is voorzien om 22:33 Belgische tijd. Een lancering gebeurt door het draaien van de aarde altijd richting het oosten en dat zorgt er voor dat de Crew Dragon rond 22:55 in België aan de hemel te zien is. De Falcon 9-raket bestaat uit 2 delen (stages). De eerste stage wordt gebruikt voor de eerste 2 minuten en 33 seconden van de vlucht. Dan wordt die motor stilgelegd en wordt de stage losgekoppeld voor landing op een platform in de Atlantische oceaan.

Na 8 minuten en 47 seconden wordt ook de motor van de tweede stage stilgelegd. De Crew Dragon wordt dan na 12 minuten vlucht losgekoppeld van de resterende stage. Dat gebeurt dus om 22:45 Belgische tijd. Wanneer de Crew Dragon en de resterende Falcon 9 rond 22:55 België passeren, is het goed mogelijk dat zowel de Crew Dragon als de Falcon 9 dicht bij elkaar te zien zullen zijn, maar om ze als 2 delen te kunnen zien is een verrekijker wellicht noodzakelijk. De tweede stage zal uiteindelijk in de Indische oceaan belanden.

Map van SatTrackCam

Animatie van de separatie van Crew Dragon en Falcon 9. Foto: SpaceX

Behalve het wolkendek zijn de omstandigheden om vanavond in België te kijken vrij optimaal. De maan is wel nog zichtbaar aan de hemel, maar zal op het uur van het passeren op zo’n 25 graden boven de horizon staan en maar voor een kwart zichtbaar zijn waardoor de lichtvervuiling beperkt is.

De Crew Dragon zal passeren vanuit het westen naar het zuidoosten. Het beste is dus om naar het zuiden georiënteerd te staan en naar een hoek van ongeveer 50 graden boven de horizon te kijken. Op onderstaande sterrenkaart is het verwachte traject geprojecteerd. Het hoogste punt boven de horizon zou om 22:56:04 bereikt moeten zijn voor een locatie in Brussel.

Kaart: SatTrackMap

Wanneer Crew Dragon België passeert bevindt het zich op een hoogte van ongeveer 238 kilometer.