Brussels Airport ontvangt momenteel 60-tal vrachtvluchten per dag

Er landen dagelijks maar enkele passagiersvliegtuigen op Brussels Airport, maar de cargo-operaties lopen op een hoge versnelling. De nationale luchthaven kan dagelijks rekenen op zo’n 60-vrachtvluchten per dag.

Het zijn drukke tijden voor de vrachtzone op Brussels Airport. Omdat de vrachtcapaciteit aan boord van passagiersvluchten vandaag bijna nul is, is het vrachtverkeer op Brussels Airport sterk gestegen. Het gaat dan om zowel volvrachtvliegtuigen, expressdiensten zoals die van DHL of om passagiersvliegtuigen die cargo-only vluchten uitvoeren.

Het gaat dan om maatschappijen zoals United, Air Canada, Ethiopian en binnenkort ook Virgin Atlantic en Brussels Airlines. In totaal zijn het er zo’n 15. De helft van de vrachtvluchten in Brussel wordt momenteel door passagiersvliegtuigen uitgevoerd. De operaties van Virgin Atlantic zouden enkele maanden blijven.

Vietnam Airlines voert vrachtvluchten uit tussen Hanoi en Brussel. Foto: Brecht De Rycke

“De cargozone van Brussels Airport draait op volle toeren en voorziet in de grote vraag naar capaciteit, met name voor het vervoer van medisch materiaal zoals mondmaskers en beschermende kleding”, verklaart Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Deze activiteit is van essentieel belang voor onze economie en draagt bij aan het goed functioneren van onze industrieën en bedrijven.”