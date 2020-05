Nieuwe verbinding van Tirana naar Charleroi

Wizz Air heeft deze week de opening van vier nieuwe basissen aangekondigd. Een van die nieuwe is Tirana in Albanië, van waaruit Wizz Air ook naar Charleroi gaat vliegen.

Met de aankondiging van vier nieuwe basissen deze zomer in Milaan Malpensa, Larnaca, Lviv en Tirana komen er vanaf 1 juli 51 nieuwe routes in het netwerk van Wizz Air bij.

Vanuit Tirana zal de luchthaven van Charleroi worden aangedaan. Initieel gaat het om 2 vluchten per week die in de loop van juli en augustus verhogen naar 3 en 4 vluchten per week.