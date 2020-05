Duitsland en Europese Commissie bereiken akkoord over Lufthansa

Er zou volgens verschillende media een akkoord zijn tussen Duitsland en de Europese Commissie over de overheidssteun aan Lufthansa. Eerder deze week keurde Lufthansa de reddingsdeal af door te strenge voorwaarden van Europa. Nu zou er een compromis zijn bereikt.

De reden voor het afwijzen van de reddingsdeal ging voornamelijk om de slots die Lufthansa aan concurrenten zou moeten afstaan op haar twee hub’s in Frankfurt en München. Volgens Reuters ging het om 72 slots voor 12 vliegtuigen. Nu zou er een compromis zijn gesloten waarbij Lufthansa zowel in Frankfurt als in München 4 vliegtuigen en in totaal 24 slots zou afgeven.

Het is momenteel niet zeker of daarmee de deal rond is en de gesprekken definitief zijn afgerond. Het laatste bericht is dat Lufthansa deze onderhandelde deal nu maandag zou kunnen aanvaarden.