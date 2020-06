Belgische airlines op deze vrachtroutes actief met passagierstoestellen

Door de sterk gestegen vrachtprijzen en door de extra benodigde capaciteit voor het transport van goederen zijn de grootste Belgische luchtvaartmaatschappijen momenteel actief met hun passagiersvliegtuigen op verschillende vrachtroutes. Het gaat daarbij om de volgende routes.

Air Belgium is momenteel actief met 3 A340-300’s op vluchten tussen Azië en België. De voornaamste vrachtroutes zijn momenteel die vanuit Phnom Penh in Cambodja naar Brussel en die van het Chinese Jinan via het Russische Krasnojarsk naar Luik en Brussel. De toestellen vliegen daarbij vol vanuit Azië en Rusland naar België, maar vertrekken als lege positioneringsvluchten naar ginder.

Brussels Airlines zet momenteel 2 A330-300’s in op vluchten vanuit China, Guinee en Ivoorkust naar België. Vorige week startte ze vluchten van het Oost-Chinese Qingdao naar Brussel. Die vluchten zal ze de komende week nog zeker 4 keer uitvoeren. Naar Afrika is de maatschappij actief vanuit Brussel naar Conakry in Guinee en Abidjan in Ivoorkust.

TUI fly België voerde tot vorige week nog vluchten uit tussen Shenzhen en Hannover via Seoul op vraag van de Duitsers. Dat doet ze trouwens al een tijdje. Die vluchten worden met de 2 B787’s uitgevoerd.